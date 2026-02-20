قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء النبي عند الإفطار.. ردد 9 كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
توك شو

اعرف هتشتري بكام.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم  في الأسواق والمنافذ خاصة مع بدء شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم اليوم 

سعر اللحوم المفرومة: 280 جنيهًا للكيلو.

سعر الضاني: 350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجاموسي: 320 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في محال الجزارة: 400 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

سعر الكفتة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر المفروم البلدي: 280 جنيها للكيلو.

سعر المفروم المجمد: 240 جنيها للكيلو.

سعر  اللحوم المجمدة: 250 جنيها للكيلو.

سعر  الكبدة المجمدة: 180 جنيها للكيلو.

سعر البتلو البلدي: 500 جنيه للكيلو.

سعر البتلو المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

سعر السجق البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر الكتف الضاني المجمد: 270 جنيها للكيلو.

سعر الضاني البرقي: 540 جنيهًا للكيلو

سعر  الدهن الجملي والبقري: 200 جنيه للكيلو.

سعر لحمة الرأس: 180 جنيهًا للكيلو.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأوضح في تصريحات لبرنامج صباح البلد أن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البلدية الحية في بعض المنافذ مثل الدقي وباب الشعرية والمريوطية يبلغ 280 جنيهًا للكيلو، فيما تُطرح اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيهًا.

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

المتهمة

القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

المتهم

القبض على عاطل تحرش بسيدة في السلام

اموال

حبس شخص لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد