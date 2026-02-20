اعرف هتشتري بكام.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ خاصة مع بدء شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم المفرومة: 280 جنيهًا للكيلو.

سعر الضاني: 350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجاموسي: 320 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في محال الجزارة: 400 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

سعر الكفتة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر المفروم البلدي: 280 جنيها للكيلو.

سعر المفروم المجمد: 240 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم المجمدة: 250 جنيها للكيلو.

سعر الكبدة المجمدة: 180 جنيها للكيلو.

سعر البتلو البلدي: 500 جنيه للكيلو.

سعر البتلو المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

سعر السجق البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر الكتف الضاني المجمد: 270 جنيها للكيلو.

سعر الضاني البرقي: 540 جنيهًا للكيلو

سعر الدهن الجملي والبقري: 200 جنيه للكيلو.

سعر لحمة الرأس: 180 جنيهًا للكيلو.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأوضح في تصريحات لبرنامج صباح البلد أن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البلدية الحية في بعض المنافذ مثل الدقي وباب الشعرية والمريوطية يبلغ 280 جنيهًا للكيلو، فيما تُطرح اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيهًا.