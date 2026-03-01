استقرار أسعار اللحوم الطازجة بأسواق الوادي الجديد.. كم وصلت؟

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء والانضباط في حركة تداول اللحوم، تزامنًا مع اليوم الأول من شهر مارس 2026.

وحافظت الأسعار على مستوياتها دون تغيرات ملحوظة، في ظل توافر المعروض واستمرار الرقابة على الأسواق، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

إقبال متزايد من الأهالي

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 320 جنيهًا، مع توافر كميات مناسبة داخل محال الجزارة والمنافذ الحكومية، وسط إقبال متزايد من الأهالي لتقديمها لموائد الإفطار والسحور.

وأكد عدد من الجزارين أن حركة البيع تسير بصورة طبيعية، دون وجود زيادات غير مبررة، مشيرين إلى أن ضخ كميات إضافية أسهم في تحقيق توازن ملحوظ بين العرض والطلب.

وتواصل الأجهزة التموينية والرقابية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تنفيذ حملات دورية على الأسواق، لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة والتأكد من جودة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما تطرح المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار مخفضة مقارنة ببعض الأسواق الحرة، سواء اللحوم البلدية أو المجمدة والمستوردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم، وتنسق المحافظة مع الجهات المعنية لضخ كميات إضافية بشكل مستمر لتلبية الطلب.

ويعتمد استقرار أسعار اللحوم على عدة عوامل، من بينها تكلفة الأعلاف وأسعار الماشية وحجم الإنتاج المحلي، إلى جانب المعروض من اللحوم المستوردة التي تسهم في ضبط السوق.

ويُعد قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد من القطاعات الواعدة، حيث يحرص العديد من المربين على تطبيق أساليب تربية حديثة تضمن جودة الإنتاج وزيادة المعروض.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة الميدانية للأسواق خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في طرح السلع الغذائية الأساسية عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يعزز الاستقرار التمويني ويحافظ على التوازن السعري، دعمًا للمواطنين وتحقيقًا لمستهدفات الأمن الغذائي داخل مختلف مراكز وقرى الوادي الجديد.