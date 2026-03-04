أسعار اللحوم اليوم.. مفاجآت في البلدي والمجمد

يبحث المواطنون يوميا عن أسعار اللحوم والتى شهدت استقرار وانخفاض مقارنة بالعام الماضي ، مدعومة بزيادة المعروض وتدخلات الدولة لضبط الأسواق ومنع القفزات غير المبررة، وسط توقعات بتحركات محدودة خلال الأيام المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم الضأن: 442 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن بعظم: 397 جنيهًا

اللحم البتلو: 447 جنيهًا

اللحم البتلو بعظم: 427 جنيهًا

اللحم الكندوز كبير: 390 جنيهًا

اللحم الكندوز صغير: 410 جنيهات

اللحم البلدي الكندوز: 405 جنيها



وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى يتراوح سعر الكيلو من 280 ل 300 جنيها، لتخفيف العبء على المواطنين.



وفى هذا الصدد ، يقول النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ، إنه من المتوقع استقرار أسعار اللحوم فيما تبقي من شهر رمضان ، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة ارتفاعا طفيفا نتيجة زيادة الإقبال، ولكنها تعاود الانخفاض مرة أخري .

وأشار "أبواللوز" خلال تصريحات له ، إلي أن الدولة تدفع بزيادة المعروض أمام المواطنين من اللحوم وجميع السلع الأخري فى المنافذ بأسعار مخفضة مما تخلق تنافسية فى الأسواق أمام المواطنين وبالتالى تحافظ اللحوم على هدوء أسعارها .

وأوضح " الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين " أن أسعار اللحوم البلدى حاليا تتراوح من 300 ل 450 جنيهًا على حسب المنطقة والسوق ، أما اللحوم الجملى تتراوح من 250 ل 300 جنيها ، وتبدأ اللحوم المجمدة من 180 جنيهًا لتصل إلى 300 جنيهًا.

أما اللحوم الحية يسجل اليوم بـ 180 جنيه، وأن العجل الذي وزنه 400 كيلو حي، يصل لـ 175 كيلو.

وأكد أن تلك الأسعار تعد منخفضة مقارنة بالشهور الماضية والتى وصلت فيها أسعار اللحوم ل500 جنيهًا.

كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، توقعاته لأسعار اللحوم خلال شهر رمضان المقبل.

وقال رئيس شعبة القصابين، خلال تصريحات له ، إنه يتوقع ارتفاعات قليلة فى الأسعار خلال شهر رمضان 2026 .

وأوضح "نائب رئيس شعبة القصابين" أن الطلب على اللحوم فى رمضان يكون أعلى من الأيام الأخرى بالسنة، ولذلك قد نشهد ارتفاعا بالأسعار