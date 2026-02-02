تشغيل معبر رفح رسميًا وبدء عودة الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بتشغيل معبر رفح بشكل رسمي.

وبثت قناة إكسترا نيوز فيديو مباشر يوضح لحظة دخول العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة.

ووصلت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من العائدين من مصر إلى قطاع غزة، بالتزامن مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكرت قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم أن الدفعة تتضمن أعدادا من السيدات والأطفال وكبار السن، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتسهيل عملية استقبال العائدين من الفلسطينيين إلى غزة.

وأفادت تقارير إخبارية، ببدء توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس؛ تمهيدا لنقل المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل رسمي اليوم.

وأفادت التقارير بأن هناك أربعة مستشفيات في محافظة شمال سيناء في حالة جاهزية قصوى وهم (نخل وبئر العبد والشيخ زويد والعريش العام) لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

واستقبلت الدولة المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب وجريح اثناء فترات الهدنة السابقة ، ونفذت أكثر من 5160 عملية جراحية في المستشفيات المصرية للمصابين الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة.



