ميدفيديف: روسيا لا تسعى إلى إشعال صراع عالمي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن بلاده لا تسعى إلى إشعال صراع عالمي، كما أنها لم تسع إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.



وأضاف ميدفيديف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الإثنين، "بالطبع، نحن غير مهتمين بنزاع عالمي. نحن لسنا حمقى! ..من يحتاج إلى نزاع عالمي؟"، مؤكدًا أن موسكو لم تكن مهتمة ببدء العملية العسكرية الخاصة.



وكرر ميدفيديف تأكيده على أن روسيا حذرت الغرب ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرارًا وتكرارًا، داعيةً إياهم إلى مراعاة مصالح روسيا والجلوس إلى طاولة المفاوضات.