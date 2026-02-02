قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5% والأسواق المصرية تترقب.. إليك أسعار الذهب اليوم
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
رياضة

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة في مباراة النصر والرياض بسبب الهلال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف البرتغالية عن سبب رفض كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر المشاركة في المباراة القادمة أمام الرياض في الدوري السعودي 

وأوضحت صحيفة أبولا البرتغالية أن كريستيانو رونالدو مستاء من إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية للنادي بسبب التفاوت في المعاملة التي يتلقاها الفريق مقارنة بمنافسيه وأبرزهم الهلال.

وأردفت الصحيفة : رونالدو رفض حتى ارتداء قميص الفريق بسبب طريقة إدارة الصفقات خصوصا وأن الهلال يعامل أفضل من النصر.

وأشار التقرير إلى أن فريق النصر يشكو من نقص التعزيزات التي طلبها المدير الفني خورخي جيسوس خلال الميركاتو الشتوي 

وأكمل : في المقابل ارتبط اسم الهلال بضم كريم بنزيما بعد قراره بالرحيل عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة 

وكان نادي الهلال السعودي ضم كلا من سايمون ومحمد قادر وسليطان منديش ومراد هوساوي وبابلو ماري على الجانب الأخر ضم النصر في الميركاتو حيدر عبدالكريم فقط.

كريستيانو رونالدو الهلال النصر الرياض الدوري السعودي

