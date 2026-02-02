كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة في مباراة النصر والرياض بسبب الهلال

كشفت تقارير الصحف البرتغالية عن سبب رفض كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر المشاركة في المباراة القادمة أمام الرياض في الدوري السعودي

وأوضحت صحيفة أبولا البرتغالية أن كريستيانو رونالدو مستاء من إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية للنادي بسبب التفاوت في المعاملة التي يتلقاها الفريق مقارنة بمنافسيه وأبرزهم الهلال.

وأردفت الصحيفة : رونالدو رفض حتى ارتداء قميص الفريق بسبب طريقة إدارة الصفقات خصوصا وأن الهلال يعامل أفضل من النصر.

وأشار التقرير إلى أن فريق النصر يشكو من نقص التعزيزات التي طلبها المدير الفني خورخي جيسوس خلال الميركاتو الشتوي

وأكمل : في المقابل ارتبط اسم الهلال بضم كريم بنزيما بعد قراره بالرحيل عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة

وكان نادي الهلال السعودي ضم كلا من سايمون ومحمد قادر وسليطان منديش ومراد هوساوي وبابلو ماري على الجانب الأخر ضم النصر في الميركاتو حيدر عبدالكريم فقط.