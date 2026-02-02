قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله
الغندور يستعيرها من الأهلي: «الزمالك بمن حضر»
الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر لنقل المصابين والمرضى من غزة
عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
أخبار العالم

غدا.. رئيس كازاخستان في أول زيارة رسمية إلى باكستان

أ ش أ

يجري رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف  غد الثلاثاء أول زيارة رسمية إلى باكستان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية.


وقال المتحدث - حسبما أوردت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الإثنين - إن زيارة توقاييف إلى إسلام آباد تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وتعكس رؤية مشتركة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.


وتعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة دبلوماسية هامة بين باكستان وكازاخستان، حيث أنه من المقرر أن يرافق الرئيس قاسم جومارت وفدا رفيع المستوى يضم وزراء كبار ومسئولين حكوميين بارزين وهو ما يعتبره المسئولون مساهمة في إعطاء زخم للمناقشات حول التعاون الاستراتيجي والاقتصادي.


ومن المقرر أن يعقد رئيس كازاخستان خلال الزيارة اجتماعات هامة مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني لبحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك.

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف أول زيارة رسمية إلى باكستان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

برفقة شقيقيه.. تامر حسني يقدم هاجر الشافعي لخطيبها

أنوثة راقية.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة

ألبومات نجوم الزمن الجميل ونوستالجيا زمان في معرض الكتاب 2026.. فيديو

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

