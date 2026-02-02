غدا.. رئيس كازاخستان في أول زيارة رسمية إلى باكستان

أ ش أ

يجري رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف غد الثلاثاء أول زيارة رسمية إلى باكستان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية.



وقال المتحدث - حسبما أوردت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الإثنين - إن زيارة توقاييف إلى إسلام آباد تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وتعكس رؤية مشتركة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وتعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة دبلوماسية هامة بين باكستان وكازاخستان، حيث أنه من المقرر أن يرافق الرئيس قاسم جومارت وفدا رفيع المستوى يضم وزراء كبار ومسئولين حكوميين بارزين وهو ما يعتبره المسئولون مساهمة في إعطاء زخم للمناقشات حول التعاون الاستراتيجي والاقتصادي.



ومن المقرر أن يعقد رئيس كازاخستان خلال الزيارة اجتماعات هامة مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني لبحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك.