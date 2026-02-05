بعد أسبوع من التراجع المحدود.. إلى أين وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟!

على مدار أسبوع كامل، تراجعت أسعار الدولار بشكلٍ طفيف مقابل الجنيه المصري.

ومع بداية التعاملات اليوم، الخميس 5 فبراير 2026، تباينت أسعار الدولار في البنوك.

وتراوح اليوم سعر الدولار في البنوك العاملة بين 46.98 جنيه للشراء و46.79 جنيه للشراء.

وما بين 46.89 جنيه للبيع و47.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

ووفقاً لآخر تحديث، جاء سعر الدولار في البنوك اليوم كالتالي:

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، وهما بنك مصر والبنك الأهلي فقد وصل إلى 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بعض البنوك الخاصة مثل بنك كريدي أجريكول والكويت الوطني إلى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، ووصل إلى 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.