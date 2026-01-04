قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
رياضة

بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الخروج فائزًا من مواجهة ديربي كتالونيا، بعدما تفوق على غريمه إسبانيول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستيج فرونت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا»
 

شوط أول متكافئ وحذر من الجانبين

دخل الفريقان اللقاء بحذر واضح، حيث سيطر التوازن على مجريات اللعب في الشوط الأول، مع محاولات متبادلة دون خطورة حقيقية على المرميين. اعتمد برشلونة على الاستحواذ وبناء الهجمات بهدوء، بينما لجأ إسبانيول إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي
 

الانتظار حتى الدقائق الأخيرة

استمر التعادل قائمًا خلال الشوط الثاني، في ظل صمود دفاع إسبانيول وتألق حارسه، إلى أن جاءت الدقيقة 86 التي شهدت لحظة الحسم. وتمكن داني أولمو من كسر الجمود بتسديدة رائعة، مستغلًا تمريرة متقنة من زميله فيرمين لوبيز، ليمنح برشلونة هدف التقدم المنتظر.
 

ليفاندوفسكي يؤكد الانتصار

وقبل صافرة النهاية بدقائق قليلة، عاد فيرمين لوبيز ليضع بصمته مجددًا، بعدما صنع الهدف الثاني للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 90، ليؤكد تفوق برشلونة ويحسم اللقاء بشكل نهائي بثنائية نظيفة.

برشلونة يواصل الصدارة وإسبانيول يتراجع

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، معززًا موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومواصلاً عروضه القوية هذا الموسم. في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة ليحتل المركز الخامس، بعد خسارة مؤلمة في ديربي كتالونيا.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكوّن من:

  • حراسة المرمى: خوان جارسيا
  • الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي
  • الوسط: إيريك جارسيا، فرينكي دي يونج، رافينيا
  • الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد

فوز جديد يؤكد شخصية برشلونة القوية في المباريات الكبرى ويمنحه دفعة معنوية مهمة في سباق اللقب.


 

