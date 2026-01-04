بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الخروج فائزًا من مواجهة ديربي كتالونيا، بعدما تفوق على غريمه إسبانيول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستيج فرونت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا»



شوط أول متكافئ وحذر من الجانبين

دخل الفريقان اللقاء بحذر واضح، حيث سيطر التوازن على مجريات اللعب في الشوط الأول، مع محاولات متبادلة دون خطورة حقيقية على المرميين. اعتمد برشلونة على الاستحواذ وبناء الهجمات بهدوء، بينما لجأ إسبانيول إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي



الانتظار حتى الدقائق الأخيرة

استمر التعادل قائمًا خلال الشوط الثاني، في ظل صمود دفاع إسبانيول وتألق حارسه، إلى أن جاءت الدقيقة 86 التي شهدت لحظة الحسم. وتمكن داني أولمو من كسر الجمود بتسديدة رائعة، مستغلًا تمريرة متقنة من زميله فيرمين لوبيز، ليمنح برشلونة هدف التقدم المنتظر.



ليفاندوفسكي يؤكد الانتصار

وقبل صافرة النهاية بدقائق قليلة، عاد فيرمين لوبيز ليضع بصمته مجددًا، بعدما صنع الهدف الثاني للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 90، ليؤكد تفوق برشلونة ويحسم اللقاء بشكل نهائي بثنائية نظيفة.

برشلونة يواصل الصدارة وإسبانيول يتراجع

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، معززًا موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومواصلاً عروضه القوية هذا الموسم. في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة ليحتل المركز الخامس، بعد خسارة مؤلمة في ديربي كتالونيا.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي

الوسط: إيريك جارسيا، فرينكي دي يونج، رافينيا

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد

فوز جديد يؤكد شخصية برشلونة القوية في المباريات الكبرى ويمنحه دفعة معنوية مهمة في سباق اللقب.



