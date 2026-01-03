برشلونة في ضيافة إسبانيول اليوم السبت بالدوري الإسباني

يستعد برشلونة لمواجهة مضيفه إسبانيول، مساء اليوم السبت، على ملعب ستيج فرونت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في ديربي كاتالوني يعد من أبرز مباريات المرحلة.

ويخوض الفريق الكتالوني اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ما يضفي على المباراة طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الجارين.

ويدخل إسبانيول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على أتلتيك بيلباو 2-1، في حين واصل برشلونة عروضه القوية بالفوز على فياريال 2-0، مؤكدًا استمرارية نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وعاشت جماهير برشلونة حالة من القلق بعد غياب لامين يامال جناح الفريق عن مران الخميس بسبب وعكة صحية، ما أثار الشكوك حول لحاقه بمباراة الديربي.

ولكن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت أن يامال تدرب بشكل طبيعي مع الفريق، بعد أن تعافى من التوعك الذي شعر به يوم أول أمس، الخميس.

وتعد عودة يامال خبرًا سارًا للجماهير، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه برشلونة أتلتيك بيلباو في نصف النهائي المقرر يوم 7 يناير الجاري.

وفي سياق متصل، شارك المدافع رونالد أراوخو، ولاعب الوسط داني أولمو، ولاعبو الفريق الرديف جوفري، درو، وتومي ماركيز في التدريبات بشكل طبيعي، استعدادًا لمباراة الديربي المرتقبة.

وبذلك، يبدو برشلونة مكتمل الصفوف ومعنوياته مرتفعة قبل مواجهة إسبانيول، ساعيًا للحفاظ على صدارته ومواصلة الانتصارات في مسابقة الليجا.