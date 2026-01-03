قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
برشلونة في ضيافة إسبانيول اليوم السبت بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

يستعد برشلونة لمواجهة مضيفه إسبانيول، مساء اليوم السبت، على ملعب ستيج فرونت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في ديربي كاتالوني يعد من أبرز مباريات المرحلة.

ويخوض الفريق الكتالوني اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ما يضفي على المباراة طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الجارين.

ويدخل إسبانيول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على أتلتيك بيلباو 2-1، في حين واصل برشلونة عروضه القوية بالفوز على فياريال 2-0، مؤكدًا استمرارية نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وعاشت جماهير برشلونة حالة من القلق بعد غياب لامين يامال جناح الفريق عن مران الخميس بسبب وعكة صحية، ما أثار الشكوك حول لحاقه بمباراة الديربي.

ولكن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت أن يامال تدرب بشكل طبيعي مع الفريق، بعد أن تعافى من التوعك الذي شعر به يوم أول أمس، الخميس.

وتعد عودة يامال خبرًا سارًا للجماهير، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه برشلونة أتلتيك بيلباو في نصف النهائي المقرر يوم 7 يناير الجاري.

وفي سياق متصل، شارك المدافع رونالد أراوخو، ولاعب الوسط داني أولمو، ولاعبو الفريق الرديف جوفري، درو، وتومي ماركيز في التدريبات بشكل طبيعي، استعدادًا لمباراة الديربي المرتقبة.

وبذلك، يبدو برشلونة مكتمل الصفوف ومعنوياته مرتفعة قبل مواجهة إسبانيول، ساعيًا للحفاظ على صدارته ومواصلة الانتصارات في مسابقة الليجا.

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

