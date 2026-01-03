برشلونة ضد إسبانيول.. يامال يشعل ديربي كتالونيا برسالة غامضة.. وغارسيا يعود لملعبه السابق

قبل ساعات من ديربي كتالونيا المرتقب أشعل نجم برشلونة الشاب لامين يامال أجواء المباراة برسالة لافتة عبر "إنستغرام"، أعادت التوتر بين الغريمين التقليديين إلى الواجهة، مع عودة الحارس خوان غارسيا إلى ملعب فريقه السابق ما يعد بوصول أجواء اللقاء إلى ذروة الإثارة والمتابعة الجماهيرية.

منشورات يامال تثير الجدل

ويشتهر يامال بعادته في الترويج للمباريات الكبرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان ديربي كتالونيا أحدث محطة لهذا الأسلوب وتفسير متابعين لمنشوره الأخير يشير إلى أنه رد غير مباشر على تصريحات سابقة للاعب إسبانيول بير ميلا الذي صرح سابقا بأنه يفضل التعامل بحذر مع غارسيا ويامال ما سرعان ما تصدر العناوين.

صورة قديمة ورسالة واضحة

نشر يامال صورة له وهو يحتفل بهدف حاسم سجله في شباك إسبانيول خلال الفوز بهدفين دون رد على ملعب كورنيا إل برات في الموسم الماضي، وأرفقها بعبارة: "أتطلع للعودة"، بحسب صحيفة "فوتبول إسبانيا".

عودة غارسيا تضيف مزيدا من الإثارة

تزداد حساسية المباراة مع عودة الحارس خوان غارسيا إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول بعد انتقاله إلى برشلونة ما ينذر بأجواء مشحونة في المدرجات ومتابعة جماهيرية كبيرة.

تاريخ يامال في إثارة الجدل

ولامين يامال ليس غريبًا عن إثارة الجدل قبل المباريات الكبرى، فقد سبق له أن رد على تصريح لاعب فرنسا أدريان رابيو قبل نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 قائلاً: "لا تتحدث إلا عندما يحين وقت إعلان الفوز"، قبل أن ينشر بعد تأهل إسبانيا عبارة "مات الملك" في إشارة مستوحاة من لعبة الشطرنج.

كما أثار غضب ريال مدريد قبل الكلاسيكو هذا الموسم، عندما اتهم الغريم بـ"سرقة المباريات" خلال بث مباشر، ما اعتبره حارس ريال مدريد تيبو كورتوا دافعًا إضافيًا للفوز على برشلونة.