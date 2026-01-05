قائمة برشلونة لبطولة كأس السوبر الإسباني

كشف الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن القائمة الرسمية للبلوجرانا التي تخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 7 إلى 11 يناير الجاري.

ويلتقي البارسا ضد أتلتيك بلباو يوم 7 يناير، بمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أن يواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو.

فيما يلي قائمة برشلونة كالتالي:

ـ حراسة المرمى: خوان جارسيا، مارك أندريه تير شتيجن، فويتشيك تشيزني.

ـ خط الدفاع: رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.



ـ خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، تومي ماركيز، درو فرنانديز.

ـ الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، وروني باردجي.

مواعيد كأس السوبر الاسباني

نصف النهائي

برشلونة × أتلتيك بلباو – الأربعاء 7 يناير 2026

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الخميس 8 يناير 2026

النهائي: الأحد 11 يناير 2026

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن برشلونة يقترب من حسم صفقة مهاجم صريح الصيف المقبل، ليكون بديلًا محتملًا لـ روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، خاصة بعد بلوغه 37 عامًا وتعرضه لعدة إصابات عضلية هذا الموسم، ما يزيد من احتمالية رحيله عن النادي.