شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قائمة برشلونة لبطولة كأس السوبر الإسباني

برشلونة
برشلونة
عبدالله هشام

كشف الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن القائمة الرسمية للبلوجرانا التي تخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 7 إلى 11 يناير الجاري.

ويلتقي البارسا ضد أتلتيك بلباو يوم 7 يناير، بمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أن يواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو.

فيما يلي قائمة برشلونة كالتالي:

ـ حراسة المرمى: خوان جارسيا، مارك أندريه تير شتيجن، فويتشيك تشيزني.

ـ خط الدفاع: رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.


ـ خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، تومي ماركيز، درو فرنانديز.

ـ الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، وروني باردجي.

مواعيد كأس السوبر الاسباني

نصف النهائي

برشلونة × أتلتيك بلباو – الأربعاء 7 يناير 2026

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الخميس 8 يناير 2026

النهائي: الأحد 11 يناير 2026

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن برشلونة يقترب من حسم صفقة مهاجم صريح الصيف المقبل، ليكون بديلًا محتملًا لـ روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، خاصة بعد بلوغه 37 عامًا وتعرضه لعدة إصابات عضلية هذا الموسم، ما يزيد من احتمالية رحيله عن النادي.

برشلونة كأس السوبر السوبر الإسباني برشلونة ضد أتليتك بلباو فريق برشلونة

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

ملتقى المرأة بالأزهر

ملتقى المرأة بالأزهر يؤكد: حماية الطفل في الإسلام تشريع رباني متكامل يؤسس لبناء العقيدة والقيم

شيخ الأزهر

مرصد الأزهر: من أكبر مآثر الإمام الطيب أنه أعاد للعلم هيبته الأخلاقية

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد