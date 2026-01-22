قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
توك شو

ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد

ترامب
ترامب
منار عبد العظيم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التهديدات التي كانت تواجه أوروبا والشرق الأوسط وعددًا من المناطق الأخرى بدأت تخمد تدريجيًا، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان صعبًا على المستوى العالمي بسبب الأزمات المتعددة والتوترات الإقليمية.

وأشار ترامب إلى أن التعاون الدولي بين الدول الكبرى والدول الإقليمية كان له دور كبير في تقليل التهديدات وتحقيق الاستقرار الجزئي في بعض المناطق.

جهود السلام وإعادة البناء

أوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود السلام في الشرق الأوسط، بما يشمل إعادة إعمار غزة والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استفادة المدنيين وتحقيق استقرار طويل الأمد.

كما شدد على أن نزع السلاح من مناطق النزاع، بما فيها غزة، يعد خطوة أساسية لضمان الأمن ومنع أي تصعيد مستقبلي.

مجلس السلام منصة مهمة للتعاون الدولي

وأشار ترامب إلى أن مجلس السلام الدولي أمامه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن، موجّهًا الشكر للدول التي قبلت الانضمام والمشاركة الفاعلة في المجلس.

وأكد أن المجلس سيكون منصة قوية لدعم التعاون الدولي، وحل النزاعات، وتعزيز الجهود الإنسانية والسياسية في المنطقة.

تفاؤل بالمستقبل العالمي

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العالم اليوم أصبح أكثر أمانًا واستقرارًا مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن تفاؤله بأن الجهود الدولية المشتركة ستواصل تقليل النزاعات وتعزيز فرص السلام والتنمية على مستوى العالم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

