ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التهديدات التي كانت تواجه أوروبا والشرق الأوسط وعددًا من المناطق الأخرى بدأت تخمد تدريجيًا، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان صعبًا على المستوى العالمي بسبب الأزمات المتعددة والتوترات الإقليمية.

وأشار ترامب إلى أن التعاون الدولي بين الدول الكبرى والدول الإقليمية كان له دور كبير في تقليل التهديدات وتحقيق الاستقرار الجزئي في بعض المناطق.

جهود السلام وإعادة البناء

أوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود السلام في الشرق الأوسط، بما يشمل إعادة إعمار غزة والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استفادة المدنيين وتحقيق استقرار طويل الأمد.

كما شدد على أن نزع السلاح من مناطق النزاع، بما فيها غزة، يعد خطوة أساسية لضمان الأمن ومنع أي تصعيد مستقبلي.

مجلس السلام منصة مهمة للتعاون الدولي

وأشار ترامب إلى أن مجلس السلام الدولي أمامه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن، موجّهًا الشكر للدول التي قبلت الانضمام والمشاركة الفاعلة في المجلس.

وأكد أن المجلس سيكون منصة قوية لدعم التعاون الدولي، وحل النزاعات، وتعزيز الجهود الإنسانية والسياسية في المنطقة.

تفاؤل بالمستقبل العالمي

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العالم اليوم أصبح أكثر أمانًا واستقرارًا مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن تفاؤله بأن الجهود الدولية المشتركة ستواصل تقليل النزاعات وتعزيز فرص السلام والتنمية على مستوى العالم.