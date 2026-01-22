كوشنر: ملتزمون باستعادة الأمن في غزة وتوفير الخدمات والحفاظ على كرامة الإنسان

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه تم تحقيق صفقة سلام في غزة وتم إعادة الرهائن والجثث ، وقال: “سنعيد الجثة الأخيرة”.

من جانبه، قال جاريد كوشنر، عضو مجلس السلام بغزة، في تصريحات له: “حققنا خلال الـ100 يوم الماضية نتائج كبيرة بشأن السلام في غزة”.

وأضاف كوشنر: "سكان قطاع غزة بحاجة إلى فرص عمل وسنقدم لهم الفرصة لتحسين حياتهم،

وملتزمون باستعادة الأمن في غزة وتوفير الخدمات والحفاظ على كرامة الإنسان".

وتابع: “سنعمل من أجل نزع سلاح حماس وفق خطة طموحة، ووضعنا خططا لتطوير غزة على مراحل”.

وختم كوشنر: “سنعلن خلال مؤتمر في واشنطن عن مساهمات الدول لإعادة إعمار غزة”.

وأتم كوشنر: “هدفنا تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويجب فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط”.