واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوشنر: ملتزمون باستعادة الأمن في غزة وتوفير الخدمات والحفاظ على كرامة الإنسان

كوشنر
كوشنر
محمود نوفل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه تم تحقيق صفقة سلام في غزة وتم إعادة الرهائن والجثث ، وقال: “سنعيد الجثة الأخيرة”.

من جانبه، قال جاريد كوشنر، عضو مجلس السلام بغزة، في تصريحات له: “حققنا خلال الـ100 يوم الماضية نتائج كبيرة بشأن السلام في غزة”.

وأضاف كوشنر: "سكان قطاع غزة بحاجة إلى فرص عمل وسنقدم لهم الفرصة لتحسين حياتهم،
وملتزمون باستعادة الأمن في غزة وتوفير الخدمات والحفاظ على كرامة الإنسان".

وتابع: “سنعمل من أجل نزع سلاح حماس وفق خطة طموحة، ووضعنا خططا لتطوير غزة على مراحل”.

وختم كوشنر: “سنعلن خلال مؤتمر في واشنطن عن مساهمات الدول لإعادة إعمار غزة”.

وأتم كوشنر: “هدفنا تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويجب فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط”.

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

