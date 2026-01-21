قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بذور الشيا
بذور الشيا
اسماء محمد

تعد بذور الشيا من الأكلات المفيدة لصحة الجسم وتساعد في الوقاية من أمراض عديدة ولكن بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو نكشف لكم الأشخاص الذين لا ينبغي لهم تناول بذور الشيا.

تُعدّ بذور الشيا خيارًا صحيًا للكثيرين، لكنها ليست مناسبة للجميع وإذا كنت تعاني من حساسية معروفة تجاه البذور، فضع في اعتبارك أن بذور الشيا قد تُسبب، في حالات نادرة، ردود فعل تحسسية.

إذا كنت تعاني من عسر البلع أو صعوبة في البلع، فعليك توخي الحذر عند تناول بذور الشيا الصغيرة، لأن بذور الشيا تنتفخ وقد تُكوّن هلامًا سميكًا، فهناك احتمال ضئيل أن تتمدد في المريء وتسبب انسدادًا، خاصةً إذا تم تناولها جافة دون شرب كمية كافية من السوائل بعدها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لضغط الدم أو سكر الدم استشارة الطبيب وقد تؤثر بذور الشيا على سكر الدم في بعض الحالات، لذا يُحتمل أن تُعزز من تأثير هذه الأدوية.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن بذور الشيا قد تُحسّن مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، إلا أن البيانات تُشير إلى أن تأثيرها على معظم الناس قد لا يكون ملحوظًا، وبالتالي لا ينبغي استخدامها كحلٍّ وحيد لتحسين مستوى السكر في الدم.

