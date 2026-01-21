هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

تعد بذور الشيا من الأكلات المفيدة لصحة الجسم وتساعد في الوقاية من أمراض عديدة ولكن بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو نكشف لكم الأشخاص الذين لا ينبغي لهم تناول بذور الشيا.

تُعدّ بذور الشيا خيارًا صحيًا للكثيرين، لكنها ليست مناسبة للجميع وإذا كنت تعاني من حساسية معروفة تجاه البذور، فضع في اعتبارك أن بذور الشيا قد تُسبب، في حالات نادرة، ردود فعل تحسسية.

إذا كنت تعاني من عسر البلع أو صعوبة في البلع، فعليك توخي الحذر عند تناول بذور الشيا الصغيرة، لأن بذور الشيا تنتفخ وقد تُكوّن هلامًا سميكًا، فهناك احتمال ضئيل أن تتمدد في المريء وتسبب انسدادًا، خاصةً إذا تم تناولها جافة دون شرب كمية كافية من السوائل بعدها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لضغط الدم أو سكر الدم استشارة الطبيب وقد تؤثر بذور الشيا على سكر الدم في بعض الحالات، لذا يُحتمل أن تُعزز من تأثير هذه الأدوية.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن بذور الشيا قد تُحسّن مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، إلا أن البيانات تُشير إلى أن تأثيرها على معظم الناس قد لا يكون ملحوظًا، وبالتالي لا ينبغي استخدامها كحلٍّ وحيد لتحسين مستوى السكر في الدم.