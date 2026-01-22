قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ميرنا محمود

كشف أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تولي النادي الأهلي الدفاع عن اللاعب بشأن قضية تزوير محرر رسمي بمعهد أبو النمرس.

وكتب أشرف عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نزولاً علي رغبة النادي الأهلي في تقديم الدعم القانوني للاعب رمضان صبحي والقائمة علي دعم أبنائه والوقوف إلي جانبهم كما قرروا في البيان الصادر من النادي قبل صدور حكم أول درجة فقد قررت هيئه الدفاع عن اللاعب أشرفعبد العزيز ومصطفي رمضان بعد الاجتماع والاتفاق مع أسرة اللاعب بافساح المجال لمكتب المستشار القانوني للنادي الأهلي ليقدم دفاعه عن اللاعب سيما أو بناء الدفاع علي ذات الأسس القانونيه التي تم تقديمها أمام محكمه أول درجة متمنين للدفاع وللاعب التوفيق والسداد» .

حددت محكمة استئناف جنايات الجيزة جلسة 24 يناير الجاري، لنظر استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام في قضية تزوير امتحانات معهد الفراعنة بمنطقة أبو النمرس.

وكانت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها السابق بالحبس سنة مع الشغل ضد رمضان صبحي، كما قضت ببراءة فرد الأمن المتهم في القضية، وحبس المتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا من اللاعب سنة مع الشغل، وحبس المتهم الرابع غيابياً 10 سنوات.

وأوضح محامي رمضان صبحي، أشرف عبدالعزيز، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكله لم يشترك في أي من الجرائم محل الاتهام، وأنه لم يكن على علم بالمستندات المزورة التي تم استخدامها. وأكد أن أقوال الشهود لم تثبت أي ارتباط مباشر للاعب بالقضية، وأن التحريات لم تصل لدرجة اليقين لإسناد التهمة له، فضلاً عن عدم وجود أي دليل ملموس يثبت علمه أو اشتراكه في الواقعة.

وأشار دفاع اللاعب إلى أن ركن العلم في جريمة التزوير يتطلب إدراك المتهم التام بأن المستند مزور، وأنه قصده استخدامه في ما زُور من أجله، مؤكداً أن مجرد حيازة المستند أو التمسك به لا تكفي لإثبات الجريمة، مشدداً على ضرورة إثبات القصد الجنائي اليقيني للمتهم.

وذكر الدفاع استنادًا إلى قضاء محكمة النقض أن أي تمسك بالورقة المزورة وكون الشخص صاحب مصلحة في التزوير لا يعد دليلاً كافياً على علمه بها أو مشاركته في التزوير.

رمضان صبحي الاهلي قضيه رمضان صبحي محامي رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

السيدة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

بعد عرض حلقتها ببرنامج تفاصيل..القومي للمرأة يتبنى حالة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

أسرة ضحايا جريمة المنوفية

صرخة أم.. والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة

أراضي الدولة

سعيد حلمي: المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تسهل الإجراءات على المواطنين وتضمن الشفافية

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد