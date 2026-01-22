مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية في نطاق مركز كفر الدوار بالبحيرة، وقوع حادث سير، أسفر عن مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل بالقاهرة بالمعاش، حيث اصطدمت السيارة التي كان يقودها بسور كوبري كنج عثمان العلوي في كفر الدوار ما تسبب في وفاته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي في كوبري كنج عثمان بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة اصطدام سيارة ملاكى قيادة المستشار أسامة السيد قناوي، 67 عاما، رئيس تفتيش محكمة العدل القاهرة بالمعاش، ومقيم سموحة في الإسكندرية.

وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.