اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس الموافق 22 يناير، جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد. ص، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "توربيني البحيرة"، لاتهامه باختطاف صغار والتعدي عليهم.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، قررت في الجلسة الماضية بتاريخ 20 ديسمبر 2025، بإحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم لوصول التقرير والنطق بالحكم.

وفي 27 سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.