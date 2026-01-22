قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
أخبار العالم

شعث: فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل

شعث
شعث
محمود نوفل

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ أمامنا كثير من العمل ومسؤول عن تحويل - ميثاق إنشاء مجلس السلام  -  إلى فرصة لتحقيق مستقبل كريم لسكان قطاع غزة”.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة في تصريحات له - عقب  التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة الدول والمسؤولين - : ندعو المجتمع الدولي للعمل معنا والحكم علينا بأفعالنا

فيما شدد ميثاق مجلس السلام على أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية وحلولا منطقية
وأن السلام الدائم أيضا يترسخ إذا تمكنت الشعوب من تولي زمام مستقبلها.

كما أكد ميثاق مجلس السلام على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفاعلية لبناء السلام وضرورة تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون والعمل الفعال بحكمة وبعدل.


ونص ميثاق مجلس السلام: المجلس منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني وسيسعي المجلس لضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.


وأضاف ميثاق مجلس السلام: المجلس يتولى مهام بناء السلام وفقا للقانون الدولي
ويمثل كل دولة عضو في مجلس السلام رئيس دولتها أو حكومتها.


وختم ميثاق مجلس السلام: تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة معبر رفح مجلس السلام الرئيس الأمريكي القانون الدولي

