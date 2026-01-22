شعث: فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ أمامنا كثير من العمل ومسؤول عن تحويل - ميثاق إنشاء مجلس السلام - إلى فرصة لتحقيق مستقبل كريم لسكان قطاع غزة”.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة في تصريحات له - عقب التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة الدول والمسؤولين - : ندعو المجتمع الدولي للعمل معنا والحكم علينا بأفعالنا

فيما شدد ميثاق مجلس السلام على أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية وحلولا منطقية

وأن السلام الدائم أيضا يترسخ إذا تمكنت الشعوب من تولي زمام مستقبلها.

كما أكد ميثاق مجلس السلام على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفاعلية لبناء السلام وضرورة تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون والعمل الفعال بحكمة وبعدل.



ونص ميثاق مجلس السلام: المجلس منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني وسيسعي المجلس لضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.



وأضاف ميثاق مجلس السلام: المجلس يتولى مهام بناء السلام وفقا للقانون الدولي

ويمثل كل دولة عضو في مجلس السلام رئيس دولتها أو حكومتها.



وختم ميثاق مجلس السلام: تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية.