السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا

شديد البرودة على أغلب الأنحاء في فترة الليل

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية..

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 12

طنطا 23 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 24 13

رفح 22 11

رأس سدر 22 14

نخل 27 12

كاترين 20 04

الطور 25 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 17

الاسكندرية 20 10

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 21 10

سيوة 21 10

رأس غارب 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 17

الشلاتين 26 18

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15
 

