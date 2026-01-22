مفيش أكل ولا مرتبات.. محمد عبدالجليل يكشف عن معاناة قطاع الناشئين بالزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يمر بحالة تدهور واضحة منذ سنوات طويلة، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة داخل النادي، رغم امتلاكه عددًا من اللاعبين المميزين القادرين على التطور وصناعة الفارق.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن قطاع ناشئي الزمالك يفتقر إلى أبسط المقومات، حيث لا تتوافر ملاعب كافية للتدريب، كما يعاني اللاعبون المغتربون من عدم توفير الوجبات، فضلًا عن غياب المرتبات للمدربين.

وأضاف أن قطاع الناشئين بالزمالك لم يحقق أي نجاحات تُذكر، كما أن ترتيبه في مختلف المراحل العمرية متأخر للغاية، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها القطاع.

وأشار عبدالجليل إلى أن النادي الأهلي يعاني أيضًا من تواضع النتائج في دوريات الجمهورية خلال الفترة الحالية، إلا أن الفارق يكمن في قدرته على تصعيد عدد من اللاعبين إلى الفريق الأول، وهو ما يمنح قطاع الناشئين قيمة فنية حقيقية.

واختتم نجم الكرة المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن قطاعات الناشئين في الكرة المصرية تعاني من تراجع مستمر منذ نحو 30 عامًا، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أسلوب إدارتها وتوفير الدعم اللازم لبناء قاعدة قوية للمستقبل.