قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
كريم عاطف

أثار تصاعد انتشار السيارات الكهربائية الصينية في ألمانيا مخاوف أمنية متزايدة، بعدما حذر رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تورينجن، شتيفان كرامر، من مخاطر محتملة تتعلق بحماية البيانات. 

وفي تصريحات لصحيفة هاندلسبلات، أكد كرامر أن الخطر "حقيقي" من السيارات الكهربائية الصينية، لكنه لا يندرج ضمن التجسس التقليدي، بل يتمثل في جمع وتحليل كم هائل من البيانات.

وأوضح أن درجة الخطورة تختلف بحسب مكان استخدام السيارات الكهربائية الصينيةوطبيعة مستخدمها، مشيرا إلى أن المخاطر تكون مرتفعة في القطاعات الحساسة أمنيا مثل الجيش والشرطة والبنى التحتية الحيوية والمؤسسات الحكومية، ولفت إلى أن مجرد إرسال بيانات الموقع إلى أنظمة حوسبة سحابية خارجية يعد إشكالية أمنية بحد ذاته.

وبالنسبة للشركات التي تجري أبحاثا حساسة، صنف كرامر مستوى التهديد بين المتوسط والعالي، خاصة إذا كانت السيارات تستخدم بشكل منتظم للوصول إلى مواقع البحث، أو من قبل قيادات تنفيذية، أو كمساحات عمل واجتماعات متنقلة. 

وأكد أن هذه المخاوف لا تقتصر على السيارات الصينية وحدها، موضحا أن السيارات الكهربائية الحديثة عموما أصبحت "أجهزة كمبيوتر متحركة" قادرة على تسجيل ونقل بيانات متعددة، تشمل الموقع، والحركة، ومعلومات المقصورة عبر الكاميرات والميكروفونات، وبيانات الهواتف المتصلة، وأنماط القيادة، فضلا عن بيانات البيئة المحيطة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها تتابع التطورات عن كثب، في ظل تنامي حصة الشركات الصينية بالسوق الأوروبي وتعقيدات المشهد الجيوسياسي. 

كما أوضح المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI) أن معظم السيارات الحديثة في ألمانيا قادرة تقنيا على تسجيل وإرسال بيانات القيادة إلى أنظمة الشركات المصنعة، غالبا لتقديم خدمات إضافية أو تطوير المنتجات. 

ورغم التزام القوانين الأوروبية بحماية المركبات من الهجمات الإلكترونية، يظل حجم البيانات وكيفية استخدامها غير واضحين لكثير من المستهلكين، مع صعوبة التحقق من مصيرها خارج الاتحاد الأوروبي.

السيارات الكهربائية الصينية السيارات الكهربائية ألمانيا شتيفان كرامر التجسس سيارات صينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

ترشيحاتنا

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد