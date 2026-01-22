الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي

تواصلت النقابة العامة لصيادلة مصر مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة، والذي عُقد اليوم الأربعاء 21/1/2026، فور صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (868) لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على التركيبات الصيدلية.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولاً: التأكيد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولاتخضع لاحكام هذا القرار، ومن ثم ازالة اى التباس لدى الزملاء الصيادلة.

ثانيآ: تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

وتؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.