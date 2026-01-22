هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن الدولة المصرية تدعم بشكل كبير منتخب مصر الوطني.

وقال المهندس هاني أبو ريدة عبر المؤتمر الصحفي: بشكل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن والجهاز الإدارى والطبي على المجهود الكبير فى بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

تابع: لن نعود الي الوراء وسوف ننظر إلي المستقبل وعملت مع حسام حسن وابراهيم حسن كثيرا ولمست نضجا فى التعامل.

أضاف: نمتلك علاقة طيبة مع الجميع واللاعبين امتلكوا روحت طيبة وحبا بينهم وبين بعضهم وبشكر حسام حسن علي الأداء والوصول الي نصف النهائي وان شاء الله نعمل حاجة في كأس العالم 2026,

واصل: المرحلة القادمة نجهز لكأس العالم ولدينا دورة ومباريات ودية أمام إسبانيا والسعودية ثم البرازيل ومنتخب عالمي آخر قبل المعسكر الأساسي للمونديال.

وأكمل: لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا خلال الفترة القادمة.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.