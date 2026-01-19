أخبار بني سويف| فحص ملفات الأمهات المثاليات.. متابعة مشددة لامتحانات نصف العام والشهادة الإعدادية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بني سويف: متابعة مشددة لامتحانات نصف العام والشهادة الإعدادية تحت السيطرة

تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني.

وأدى أكثر من 68 ألف طالب وطالبة امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية داخل 328 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة ومتابعة مستمرة من قيادات التعليم.

وخلال جولتها بعدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية،( مدرسة الشهيد مينا عزت الاعدادية ، مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الاعدادية) حيث اطمأنت وكيل الوزارة على مستوى الامتحانات وجودة الطباعة ونظام البوكليت، مؤكدة الالتزام التام والانضباط الكامل داخل اللجان، وعدم السماح بأي تجاوزات.

وشددت على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق العقوبات القانونية الفورية على المخالفين، مع إحكام السيطرة على بوابات المدارس ومنع دخول غير المختصين.

بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة ببني عدي ضمن حياة كريمة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حرص المحافظة على التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة ورفع كفاءة الوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة تخفف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بشأن بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة بني عدي الصحية بإدارة ناصر، والذي تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز

حيث يضم القسم أجهزة حديثة تشمل موجات فوق صوتية وتنبيه كهربائي وأجهزة تحفيز ليمفاوي لعلاج حالات الليمفيديما والليبديميا والتورمات الليمفاوية الناتجة عن ما بعد استئصال الغدد الليمفاوية مثل عمليات استئصال الثدي، إلى جانب حالات ما بعد عمليات تنسيق القوام، فضلًا عن توفير أجهزة أشعة تحت الحمراء وكمادات ساخنة، وأدوات متكاملة للعلاج اليدوي، بالإضافة إلى تخصيص وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

سكرتير عام بني سويف يلتقى لجنة اختيار الأمهات المثاليات من العاملين بالمحافظة

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، اجتماعاً بلجنة فحص ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لاختيار الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام للمحافظة ومجالس المدن والقرى ومديريات الخدمات التابعة لديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع من إدارات الديوان العام : الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ، و أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وسيد سعد مدير وحدة شؤون ذوي الإعاقة، رمضان فضل الله _الإدارة العامة للمتابعة ، وهند مصطفي _الإدارة العامة للشؤون المالية ، الأستاذة شيماء جمال _الإدارة العامة للشؤون القانونية