قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| فحص ملفات الأمهات المثاليات.. متابعة مشددة لامتحانات نصف العام والشهادة الإعدادية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بني سويف: متابعة مشددة لامتحانات نصف العام والشهادة الإعدادية تحت السيطرة
تابعت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني.

وأدى أكثر من 68 ألف طالب وطالبة امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية داخل 328 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة ومتابعة مستمرة من قيادات التعليم.

وخلال جولتها بعدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية،( مدرسة الشهيد مينا عزت الاعدادية ، مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الاعدادية) حيث  اطمأنت وكيل الوزارة على مستوى الامتحانات وجودة الطباعة ونظام البوكليت، مؤكدة الالتزام التام والانضباط الكامل داخل اللجان، وعدم السماح بأي تجاوزات.

وشددت على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق العقوبات القانونية الفورية على المخالفين، مع إحكام السيطرة على بوابات المدارس ومنع دخول غير المختصين.

بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة ببني عدي ضمن حياة كريمة ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حرص المحافظة على التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة ورفع كفاءة الوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة تخفف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بشأن بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة بني عدي الصحية بإدارة ناصر، والذي تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز

حيث يضم القسم أجهزة حديثة تشمل موجات فوق صوتية وتنبيه كهربائي وأجهزة تحفيز ليمفاوي لعلاج حالات الليمفيديما والليبديميا والتورمات الليمفاوية الناتجة عن ما بعد استئصال الغدد الليمفاوية مثل عمليات استئصال الثدي، إلى جانب حالات ما بعد عمليات تنسيق القوام، فضلًا عن توفير أجهزة أشعة تحت الحمراء وكمادات ساخنة، وأدوات متكاملة للعلاج اليدوي، بالإضافة إلى تخصيص وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

سكرتير عام بني سويف يلتقى لجنة اختيار الأمهات المثاليات من العاملين بالمحافظة
عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، اجتماعاً بلجنة فحص ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لاختيار الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام للمحافظة ومجالس المدن والقرى ومديريات الخدمات التابعة لديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع من إدارات الديوان العام : الدكتورة شيماء كرم  مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ، و أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد  البشرية، وسيد سعد مدير وحدة شؤون ذوي الإعاقة،  رمضان فضل الله _الإدارة العامة للمتابعة ، وهند مصطفي _الإدارة العامة للشؤون المالية ، الأستاذة شيماء جمال _الإدارة العامة للشؤون القانونية

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

النادي الأهلي

تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد