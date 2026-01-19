بالصور | وكيل تعليم بني سويف: ضرورة سرعة فحص الشكاوى والرد عليها في التوقيتات المحددة

في إطار حرص أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل داخل المديرية عقدت وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا لبحث آليات العمل وتعزيز تنسيق الجهود بمنظومة الشكاوى.

جاء ذلك بحضور كل من: شريف حسان مدير إدارة الموارد البشرية، و عماد أبو زيد مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، و حسن خليل مدير إدارة خدمة المواطنين، والدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة، و محمد إمام منسق المتابعة.

وخلال الاجتماع، أكدت وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود بين الإدارات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، باعتبارها إحدى الآليات المهمة للتواصل مع الجمهور، ورصد المشكلات، والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.

ووجهت بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة، وسرعة فحص الشكاوى والرد عليها في التوقيتات المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة، وتحقيق رضا المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الأداء داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة كافة جوانب العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.