الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
محافظات

تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير لمجلات علمية مرموقة بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية، ومركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة ، و محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة مها أحمد المنسق العام لوحدة المجلات العلمية، والدكتورة عبير معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجلسي الإدارة .

وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي وتحقيق الجودة في النشر الدولي والمحلي. حيث تمت الموافقة على تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير، وتعيين المسؤولين الماليين والإداريين لمجموعة من المجلات العلمية المرموقة، شملت مجلة كلية الهندسة للعلوم والتكنولوجيا (BJEST)، ومجلة كلية الآداب، بالإضافة إلى المجلة العلمية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ومجلة الجغرافيا والجيوماتكس. كما تم اعتماد تشكيل الهيئة الاستشارية لمجلة كلية الآداب.

وناقش الاجتماع ضوابط جديدة لتقنين إصدار 'الإفادات' الرسمية، بما يضمن توحيد نسق المكاتبات والشهادات العلمية وفقاً للهوية البصرية المؤسسية. كما وجه رئيس الجامعة بوضع رؤية مستقبلية للمجلة العلمية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا عبر دراسة جدوى متكاملة، تضمن تفرد محتواها البحثي وأصالة أهدافها بعيداً عن التكرار مع المجلات الأخرى.

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي تمت مناقشة سبل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتذليل العقبات أمام الباحثين لضمان استدامة الموارد التدريبية، حيث استعرض المجلس نجاح سلسلة دورات إعداد المشروعات البحثية التنافسية المنفذة بنظام 'الأون لاين' بالتعاون مع مكتب التدريب والمؤتمرات، كما أقر تنظيم ورشة عمل متخصصة بكلية العلوم خلال إجازة نصف العام، في خطوة تستهدف استغلال العطلة الدراسية لرفع الكفاءة البحثية وصقل مهارات الكوادر الأكاديمية.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

دعاء آخر يوم فى رجب

دعاء آخر يوم في رجب.. اختتمه بأفضل الدعوات

مفتي الجمهورية

المفتي: التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض ضرورة تأصيل أخلاقيات المهن

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

