تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير لمجلات علمية مرموقة بجامعة بني سويف

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية، ومركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة ، و محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة مها أحمد المنسق العام لوحدة المجلات العلمية، والدكتورة عبير معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجلسي الإدارة .

وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي وتحقيق الجودة في النشر الدولي والمحلي. حيث تمت الموافقة على تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير، وتعيين المسؤولين الماليين والإداريين لمجموعة من المجلات العلمية المرموقة، شملت مجلة كلية الهندسة للعلوم والتكنولوجيا (BJEST)، ومجلة كلية الآداب، بالإضافة إلى المجلة العلمية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ومجلة الجغرافيا والجيوماتكس. كما تم اعتماد تشكيل الهيئة الاستشارية لمجلة كلية الآداب.

وناقش الاجتماع ضوابط جديدة لتقنين إصدار 'الإفادات' الرسمية، بما يضمن توحيد نسق المكاتبات والشهادات العلمية وفقاً للهوية البصرية المؤسسية. كما وجه رئيس الجامعة بوضع رؤية مستقبلية للمجلة العلمية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا عبر دراسة جدوى متكاملة، تضمن تفرد محتواها البحثي وأصالة أهدافها بعيداً عن التكرار مع المجلات الأخرى.

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي تمت مناقشة سبل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتذليل العقبات أمام الباحثين لضمان استدامة الموارد التدريبية، حيث استعرض المجلس نجاح سلسلة دورات إعداد المشروعات البحثية التنافسية المنفذة بنظام 'الأون لاين' بالتعاون مع مكتب التدريب والمؤتمرات، كما أقر تنظيم ورشة عمل متخصصة بكلية العلوم خلال إجازة نصف العام، في خطوة تستهدف استغلال العطلة الدراسية لرفع الكفاءة البحثية وصقل مهارات الكوادر الأكاديمية.