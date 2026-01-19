وكيل تعليم بني سويف تبحث احتياجات طلاب مدرسة النور للمكفوفين

التقت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، و الدكتور هيثم ناجي عبد الحكيم، وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف ورئيس مجلس أمناء مدرسة النور للمكفوفين.

وقد حضر اللقاء محمد طه، كبير معلمي مدرسة النور وعضو مجلس الأمناء، حيث تم بحث احتياجات طلاب المدرسة وسبل تقديم الدعم اللازم لهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن دعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت وكيل الوزارة برئيس مجلس الأمناء، مثمّنةً الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية وخدمة الطلاب، والعمل على توفير احتياجاتهم المختلفة.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالطلاب، حيث أكدت أمل الهواري حرص المديرية على تقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل العقبات أمام الطلاب، وتوفير الأدوات والتجهيزات الخاصة بهم، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة تساعدهم على التفوق والاندماج.

من جانبه، وجّه رئيس مجلس أمناء مدرسة النور للمكفوفين الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على تعاونها ودعمها المستمر للمدرسة، مشيرًا إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ومديرية التربية والتعليم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب، إلى جانب مناقشة تفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة العملية التعليمية بالمدرسة.