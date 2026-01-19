رئيس جامعة بني سويف يبحث مع وفد الهيئة العربية للتصنيع آليات تعزيز التعاون المؤسسي

استقبل الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اليوم /الإثنين/، وفداً من الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة اللواء مهندس إبراهيم محروس، المدير التنفيذي للشركة، لبحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي، في إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة، بحضور الدكتور محمد علي مراد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أيمن زين أمين الجامعة.



وأشاد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، بالتعاون المثمر بين الطرفين في مختلف المجالات، مؤكداً أن الشراكة تُسهم في مجال تأسيس وتطوير المعامل الدراسية ودعم المشاريع الإنشائية والخدمات الفنية التي تعزز من البنية التحتية للجامعة، وتفتح آفاقًا للتعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.



وفي نهاية اللقاء، أهدى المدير التنفيذي للشركة، درعاً تقديرياً لرئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، تعبيراً عن تقدير الهيئة للشراكة مع الجامعة، وحرصها على تعزيز التعاون المؤسسي، بما يعود بالنفع على الطرفين.

