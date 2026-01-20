صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نجاح فريق طبي بمستشفى الواسطى المركزي في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد تعرضها لحالة طارئة خطيرة نتيجة ابتلاعها مشبك شعر أدى إلى احتباسه بالمريء، ما تسبب في صعوبة شديدة بالتنفس وآلام حادة.

وأكد وكيل الوزارة أن المستشفى استقبلت الحالة في وضع حرج، وعلى الفور تم التعامل معها وفق أعلى معايير الطوارئ الطبية، حيث جرى تقييم الحالة بسرعة واتخاذ القرار الطبي المناسب، حرصًا على سلامة الطفلة ومنع حدوث أي مضاعفات خطيرة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن الفريق الطبي قام بتجهيز الطفلة لدخول غرفة العمليات، وتم استخراج مشبك الشعر باستخدام المنظار تحت مخدر كلي، دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، في إجراء دقيق يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العملية تمت بنجاح كامل، وغادرت الطفلة المستشفى وهي في حالة مستقرة وبصحة جيدة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي نتيجة العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في الحالات الطارئة، والعمل المستمر على تطوير الأداء داخل المستشفيات العامة والمركزية، موجهًا الشكر للدكتورة هبة حسن مدير المستشفى، والدكتور رامى جابر رئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور محمد كامل استشاري التخدير، ومس نعمة سيد طه التمريض، مؤكدًا استمرار دعم المديرية الكامل للفرق الطبية المتميزة، ومواصلة العمل على تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة لأبناء محافظة بني سويف.