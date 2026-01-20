محافظ بني سويف يُتابع خطة تدريب المُعلمين الجُدد ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلما

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولي التعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية لبدء تدريب وتأهيل المعلمين المقبولين مبدئيًا لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تخصص اللغة العربية،من أبناء محافظة بني سويف ممن تم قبول رغباتهم للعمل بمحافظات ( الجيزة، الدقهلية، المنوفية) ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف مُعلماً،وذلك في ضوء حرص المديرية على توفير التسهيلات المطلوبة للتيسير والتخفيف الأعباء عن المعلمين من أبناء بني سويف.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التعليم الأستاذة أمل الهواري،لاستعراض خطة المديرية لعقد التدريب ، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بدعم وتأهيل المعلمين الجدد مهنيًا قبل تسلم مهام عملهم، ويتضمن تدريبًا تربويًا وبدنيًا وذهنيًا، حيث يتعين على المعلمين ضرورة التوجه إلى مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)بمدينة بني سويف، لحضور برنامج التدريب ، المقرر انطلاقه اعتبارًا من السبت المُقبل 24 يناير الجاري ولمدة 3 أيام متتالية بداية من الساعة 9 صباحاً.

وأكدت المديرية أنه سيتم السماح للمتخلفين عن التدريبات السابقة من الدفعة الخامسة في تخصصات:(اللغة العربية / الرياضيات /العلوم /اللغة الإنجليزية /الدراسات الاجتماعية) بحضور هذا البرنامج التدريبي ، وذلك في إطار التيسير ومراعاة لظروفهم التي حالت دون حضورهم في المواعيد المقررة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة بقيادة السيد الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بالعمل على تأهيل وتدريب المعلمين الجدد، متابعة من الأستاذة نادية عبدالله، مستشار الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية،بمواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد المرحلة الخامسة مادة "اللغة العربية".