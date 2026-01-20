قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يُتابع خطة تدريب المُعلمين الجُدد ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلما

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولي التعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية لبدء تدريب وتأهيل المعلمين المقبولين مبدئيًا لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تخصص اللغة العربية،من أبناء محافظة بني سويف ممن تم قبول رغباتهم للعمل بمحافظات ( الجيزة، الدقهلية، المنوفية) ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف مُعلماً،وذلك في ضوء حرص المديرية على توفير التسهيلات المطلوبة  للتيسير والتخفيف الأعباء عن المعلمين من أبناء بني سويف.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التعليم الأستاذة أمل الهواري،لاستعراض خطة المديرية لعقد التدريب ، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بدعم وتأهيل المعلمين الجدد مهنيًا قبل تسلم مهام عملهم، ويتضمن تدريبًا تربويًا وبدنيًا وذهنيًا، حيث يتعين على المعلمين ضرورة التوجه إلى مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)بمدينة بني سويف، لحضور برنامج التدريب ، المقرر انطلاقه اعتبارًا من السبت المُقبل 24 يناير الجاري ولمدة 3 أيام متتالية بداية من الساعة 9 صباحاً.

وأكدت المديرية أنه سيتم السماح للمتخلفين عن التدريبات السابقة من الدفعة الخامسة في تخصصات:(اللغة العربية / الرياضيات /العلوم /اللغة الإنجليزية /الدراسات الاجتماعية) بحضور هذا البرنامج التدريبي ، وذلك في إطار التيسير ومراعاة لظروفهم التي حالت دون حضورهم في المواعيد المقررة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة بقيادة السيد الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بالعمل على تأهيل وتدريب المعلمين الجدد، متابعة من الأستاذة نادية عبدالله، مستشار الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية،بمواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد المرحلة الخامسة مادة "اللغة العربية".

بني سويف تعليم محافظ بني سويف

