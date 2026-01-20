قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بني سويف.. وقف أعمال صب خرساني مخالف وأخذ عينة مياه لتحليها

لجنة ببني سويف
لجنة ببني سويف

تابع  أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا تنفيذ أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب الإشراف على حملة تفتيشية على المخابز بقرية العواونة بالتنسيق مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر الوزن والمواصفات والنظافة والتحفظ على 3 جوال دقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم متابعة شكوى تسريب مياه بمنازل المواطنين بقرية منشأة الأمراء، حيث تم المرور على الوصلات وأخذ عينة للتحليل وشفط المياه بسيارة الوحدة المحلية بحضور مسؤولي شركة المياه، وتم كذلك وقف أعمال صب سقف دور أول علوي بمشارقة إهناسيا بدون ترخيص والتحفظ على خلاطة، إلى جانب استمرار أعمال الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لأي بناء مخالف في المهد.

بني سويف اهناسيا منشاة الامراء

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

