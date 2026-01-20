بني سويف.. وقف أعمال صب خرساني مخالف وأخذ عينة مياه لتحليها

تابع أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا تنفيذ أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب الإشراف على حملة تفتيشية على المخابز بقرية العواونة بالتنسيق مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر الوزن والمواصفات والنظافة والتحفظ على 3 جوال دقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم متابعة شكوى تسريب مياه بمنازل المواطنين بقرية منشأة الأمراء، حيث تم المرور على الوصلات وأخذ عينة للتحليل وشفط المياه بسيارة الوحدة المحلية بحضور مسؤولي شركة المياه، وتم كذلك وقف أعمال صب سقف دور أول علوي بمشارقة إهناسيا بدون ترخيص والتحفظ على خلاطة، إلى جانب استمرار أعمال الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لأي بناء مخالف في المهد.