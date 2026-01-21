«صحة بني سويف»: نجاح جراحة عظام كبرى ومُعقدة لسيدة مُسنة بمستشفى الفشن المركزي

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، نجاح فريق طبي في إجراء جراحة عظام كبرى ومعقدة لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا داخل مستشفى الفشن المركزي، مشيدًا بمستوى الأداء الطبي والجاهزية العالية للفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة أن السيدة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة، وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة تبين إصابتها بكسر متفتت في الساعد الأيمن، وعلى الفور تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل نظرًا لدقة الحالة وطبيعة الكسر وعمر المريضة.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية باحترافية عالية، حيث تم تثبيت الكسر باستخدام شريحة ومسامير طبية دقيقة، مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريضة وبدء مرحلة التعافي.

ووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر للدكتور هانى خيرى مدير الفشن المركزي والفريق الطبي المتميز الذى أجرى العملية والذى ضم الدكتور محمد زكريا استشاري العظام بالمستشفى، وفريق التخدير الدكتور عبد العزيز محمود، والدكتور محمد عادل الجيتاوي، وفنيو التخدير وفاء سالم، وشيماء أحمد، وتمريض العمليات مس نعمة شلقامي، ومس أسماء عويس.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي والتمريضي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة، خاصة في المستشفيات المركزية، ويأتي في إطار خطة وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن المريضة تخضع حاليًا للمتابعة الطبية بعد الجراحة وحالتها الصحية مستقرة، متمنيًا لها الشفاء العاجل، ومشددًا على استمرار دعم المديرية لكافة الفرق الطبية لتحقيق المزيد من النجاحات.