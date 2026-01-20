قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
محافظات

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء انعقاد لقاء المواطنين 14 يناير 2026 ، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص الشكوى التي تقدم بها زوج إحدى السيدات بمركز سمسطا، يلتمس فيها تدخل المحافظ  لتسهيل إجراءات صرف العلاج المقرر لزوجته التي خضعت لعملية جراحية "بالمستشفى الجامعي نفقة التأمين الصحي " لاستئصال ورم بالمخ ، حيث أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم العرض لإمكانية استخراج تذكرة علاجية لصرف الكاليسكان لمدة 10 أيام ، لحين ورود قرار اللجنة العليا ، بناء على إفادة التموين الطبي بذلك ، وتم الصرف وسيتم التواصل مع الحالة لصرف العلاج بانتظام.

وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بقرية هلية مركز ببا ، تضرر  فيها من قيام أحد الجيران بإغلاق الطريق المؤدي إلى  أرض زراعية يمتلكها، والتي وجه المحافظ" بشأنها" التفتيش بدراستها ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المختصة ، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المعاينة والدراسة ووفق القانون ، حيث أفاد التفتيش المالي  والإداري بأنه تمت دراسة الشكوى وعمل مذكرة انتهت بالرأي إلى إحالة المُتقاعسين المعنيين للتحقيق لعدم تنفيذ قرار إزالة صادر في هذا الشأن وإخطار مديرية الري لإدراجها ضمن حملات  الإزالات.

وبخصوص شكوى تقدم بها بعض أهالي قرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف ، يتضررون فيها من إعادة فتح مصرف قديم" تم ردمه منذ فترة "داخل الكتلة السكنية ويقع بمدخل القرية ، وتمت إعادة فتحه مرة أخرى إثر شكاوى من بعض المزارعين من عدم التخلص الآمن من الصرف الزراعي لأراضيهم التي يخدمها المصرف، مع المطالبة بتغطية مسافة محددة من المصرف بمدخل القرية من الجهة الجنوبية.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بأنه تمت مُخاطبة الإدارة العامة للصرف المُغطي وتمت الموافقة على تغطية مساحة 50 متراً من المصرف وتم وضعها بمقترح الخطة الاستثمارية 2026.

بني سويف محافظ بني سويف الفشن تزمنت

