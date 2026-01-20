محافظ بني سويف يبحث مع نقيب المهندسين ملفات التعاون المشترك ودعم جهود التنمية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس محمد ثروت نقيب مهندسي بني سويف، وعدد من أعضاء النقابة العامة والفرعية.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل دعم وتعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة المهندسين، ودعم الدور الفني والاستشاري للنقابة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأثنى نقيب المهندسين على مستوى التعاون القائم مع محافظة بني سويف، مشيدًا بحرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات الهندسية في دعم المشروعات، ومؤكدًا استعداد النقابة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتخصصي في مختلف المجالات.

من جانبه، رحّب محافظ بني سويف بنقيب المهندسين والوفد المرافق له، مؤكدًا الدور المهم الذي تضطلع به نقابة المهندسين كشريك أساسي في جهود التنمية، ومشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويسهم في تنفيذ خطط المحافظة التنموية بكفاءة وجودة عالية.