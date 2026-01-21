قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
محافظات

حزمة قرارات من محافظ بني سويف في اللقاء المفتوح مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين ،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يحرص على عقدها، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى المرافق والقطاعات الخدمية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

تضمن اللقاء بحث عدد من  المطالب والشكاوى،بدأت بشكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من قرية بني زابد مركز ناصر ،من وجود تسريب لمياه مجهولة المصدر "يحتمل أنها ناتجة من  قطعة أرض فضاء مجاورة لمنزلها "مما تسبب في ضرر بمنزلها وبعض المنازل المجاورة،حيث كلّف المحافظ رئيس مركز  ناصر بالتنسيق مع  الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ،لمعاينة المشكلة على الطبيعة ، واتخاذ ما يلزم من إجراء فني للكشف عن سبب التسريب وتحديد مصدره، خاصة في الفترة الحالية التي تقل فيها المياه بسبب السدة الشتوية  

ووجه  المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعاينة محل شكوى تقدم به مواطن من عرب مطير شرق النيل،يتضرر فيها من وجود تسريب  يُرجح أنه ناتج عن كسر بشبكة الصرف الصحي " بحسب ماورد بالشكوى " ، حيث تم تكليف الشركة بالكشف عن الشبكة لبيان مصدر المياه ، وإصلاح أي كسور " إن وجدت" ، وإعداد تقرير واف عن الإجراءات التي تم تنفيذها لمعرفة وتحديد مصدر المياه والتدخلات التي تمت حيالها

واستمع  المحافظ للإجراءات التي تم تنفيذها حيال شكوى أحد الأهالي من قرية إبشنا ،من تعدي أحد الجيران على الطريق العام ببناء سلم خرساني مخالف، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،بصدور قرار إزالة للسلم محل الشكوى  وتم تنفيذه

شهد اللقاء صرف إعانةعاجلة "قررها المحافظ"لأرملة"ولديها طفلين  في مراحل التعليم،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة 6 أشهر"من التضامن، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية ، فضلا عن تكليف بالتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرصة عمل لها بإحدى شركات أو مصانع القطاع الخاص،إضافة إلى التواصل مع  المجتمع المدني لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية ومادية موسمية

كما أمر المحافظ بإعانة فورية من المحافظة ، بجانب مساعدة منتظمة من التضامن تُصرف لمدة 6 أشهر متتالية ، لسيدة مطلقة  وتعول ابنا لها بالمرحلة الإعدادية ، فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ الإجرءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على معاش "تكافل وكرامة"،وكذا  توجيه إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن لتوفير كرسي متحرك لوالدتها المسنة والمريضة ، والتي تعاني من امراض في القلب والمخ  وتحتاج لعلاج طبيعي ، حيث تم توجيه التضامن بالتواصل مع الجمعيات الأهلية للتنسيق لتوفير مركز لحصول الأم المريضة على جلسات للعلاج الطبيعي

