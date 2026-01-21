قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يشارك في اجتماع تحضيري لتنفيذ مسح الفرص القائمة على الطبيعة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاجتماع التحضيري،الذي تم عقده " أونلاين بالفيديوكونفرانس" لتنفيذ مسح الفرص القائمة على الطبيعة Nature based Solutions Opportunity Scan، والذي يهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في محافظة بني سويف ، والذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر بتمويل من الصليب الأحمر الهولندي والبنك الدولي.

شارك في الاجتماع "أونلاين"ممثلون من الصليب الأحمر الهولندي "NLRC "والبنك الدولي والهلال الأحمر المصري، وذلك في حضور : بلال حبش" نائب المحافظ ، نهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولى، وممثلي القطاعات المعنية من أجهزة وإدارات المحافظة (إدارة البيئة ، البنية الأساسية، الأزمات ، وحدة التنمية الاقتصادية، الزراعة ، التخطيط العمراني ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وبعض الجمعيات الأهلية.

في مستهل كلمته رحب  محافظ بني سويف بالحضور من كافة الشركاء الدوليين والمحليين ، وقدم تعريفا موجزا عن المحافظة من حيث الموقع المتميز وعدد السكان والمزايا النسبية وغيرها من البيانات الأولية ، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في هذا الاجتماع التمهيدي لبدء وتنفيذ مسح الفرص القائمة على الطبيعة ، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية الراهنة، خاصة وأن بني سويف تعتبر محافظة متكاملة تعتمد على الزراعة والصناعة ، ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقناها منذ 2020 ، وشهدت تنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة تلك الاستراتيجية.

كما أشار المحافظ  إلى أن بني سويف تولي اهتمامًا بالغًا بملف التغيرات المناخية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، خاصة وأنها " بني سويف "كانت ضمن  المحافظات التي تضررت من آثار سلبية من التغيرات المناخية مما يستلزم تكثيف الجهود في هذا  المجال   للوصول إلى حلول جادة تساهم في الحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، وذلك من خلال التوسع في تعميم الممارسات الجيدة لمجابهة التغيرات المناخية وتنمية البيئة وفق رؤية مصر 2030 ،عن طريق تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية الدوليين.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الإطار العام للمسح وأهدافه الرئيسية التي تركز على تحليل الوضع البيئي والطبيعي بالمحافظة ورصد الفرص المتاحة لتطبيق حلول طبيعية تسهم في الحد من المخاطر المناخية وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية كما تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والشركاء الدوليين لضمان دقة البيانات وجودة المخرجات بما يدعم عملية اتخاذ القرار.

وفي مداخلته تناول أشار المحافظ إلى بعض التحديات البيئية التى تواجهنا مثل  الاحتباس  الحراري و قلة المساحات الخضراء ، حيث أكد على أهمية التوسع في  المناطق  الخضراء المفتوحة للتغلب على تلك التحديات ، مثمنا دور المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تحقيق المستهدفات المطلوبة،ومختتما كلمته بتوجيه الشكر للجهد المبذول من جانب فرق ومتطوعي  الهلال الأحمر  ومشاركتهم المتميزة على كافة الأصعدة والمستويات.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

