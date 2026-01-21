قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
محافظات

تعليم بني سويف: تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بامتحانات الإعدادية

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مادتي العلوم والهندسة، وسط أجواء من الانضباط والالتزام داخل اللجان.


تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأنت على انتظام اللجان ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية الامتحانية، مؤكدةً على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 

جاء ذلك بحضور  محمد بدر وكيل المديرية،  عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات: التعليم الإعدادي، المتابعة، الأمن، الأزمات، الشؤون القانونية، شؤون الطلاب، الإحصاء، المدارس الرسمية للغات، التعليم الخاص، التطوير التكنولوجي، وتوجيه العلوم والرياضيات، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة جوانب أعمال الامتحانات، وتذليل أية عقبات قد تواجه سيرها، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

بني سويف تعليم بني سويف الشهادة الاعدادية

