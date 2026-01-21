تعليم بني سويف: تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بامتحانات الإعدادية

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مادتي العلوم والهندسة، وسط أجواء من الانضباط والالتزام داخل اللجان.



تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأنت على انتظام اللجان ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية الامتحانية، مؤكدةً على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



جاء ذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات: التعليم الإعدادي، المتابعة، الأمن، الأزمات، الشؤون القانونية، شؤون الطلاب، الإحصاء، المدارس الرسمية للغات، التعليم الخاص، التطوير التكنولوجي، وتوجيه العلوم والرياضيات، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة جوانب أعمال الامتحانات، وتذليل أية عقبات قد تواجه سيرها، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.