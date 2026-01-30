بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن وضع خطة متكاملة لانطلاق معارض "أهلاً رمضان" في كافة محافظات الجمهورية مطلع شهر فبراير المقبل.

وأكد المتحدث، في تصريحات رسمية، أن المعارض هذا العام ستشهد تنسيقاً عالي المستوى بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والغرف التجارية، لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن حزمة إجراءات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة معدلات الاستهلاك التي تشهدها الأسواق خلال الفترة السابقة للشهر الكريم، مشيرا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" ستوفر تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح الحمصاني - في مداخلة تصريحات تلفزيونية- أن هناك خطة متكاملة لبدء فعاليات معارض "أهلاً رمضان" اعتبارا من شهر فبراير المقبل، تتضمن إقامة 146 شادرا بالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، بهدف التوسع في إتاحة السلع للمواطنين بمختلف المناطق.

افتتاح 123 معرضا إضافيا

وأشار إلى أن معارض "أهلا رمضان" من المقرر إقامتها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بالتوازي مع قيام وزارة التموين بافتتاح 123 معرضا إضافيا، في إطار التنسيق المشترك بين مختلف أجهزة الدولة لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير السلع الغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين طوال شهر رمضان ، لافتا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تشهد دائما عروضا وتخفيضات حقيقية، في ظل التعاون المستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن وزارة التموين بدأت بالفعل في افتتاح معارض "أهلاً رمضان" والشوادر في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.