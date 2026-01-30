قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل

تدشين معارض «أهلاً رمضان»
تدشين معارض «أهلاً رمضان»
أ ش أ

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن وضع خطة متكاملة لانطلاق معارض "أهلاً رمضان" في كافة محافظات الجمهورية مطلع شهر فبراير المقبل. 

وأكد المتحدث، في تصريحات رسمية، أن المعارض هذا العام ستشهد تنسيقاً عالي المستوى بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والغرف التجارية، لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن حزمة إجراءات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة معدلات الاستهلاك التي تشهدها الأسواق خلال الفترة السابقة للشهر الكريم، مشيرا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" ستوفر تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح الحمصاني - في مداخلة تصريحات تلفزيونية- أن هناك خطة متكاملة لبدء فعاليات معارض "أهلاً رمضان" اعتبارا من شهر فبراير المقبل، تتضمن إقامة 146 شادرا بالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، بهدف التوسع في إتاحة السلع للمواطنين بمختلف المناطق.

افتتاح 123 معرضا إضافيا

وأشار إلى أن معارض "أهلا رمضان" من المقرر إقامتها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بالتوازي مع قيام وزارة التموين بافتتاح 123 معرضا إضافيا، في إطار التنسيق المشترك بين مختلف أجهزة الدولة لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير السلع الغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين طوال شهر رمضان ، لافتا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تشهد دائما عروضا وتخفيضات حقيقية، في ظل التعاون المستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن وزارة التموين بدأت بالفعل في افتتاح معارض "أهلاً رمضان" والشوادر في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

مجلس الوزراء استقبال شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

ترشيحاتنا

كيفن وارش

تقرير: ترامب يفكر في تعيين كيفن وارش وزيرا للخزانة الأمريكية

طائرة أمريكية

طائرة أمريكية لرصد النووي تصل بريطانيا وسط تصاعد التوتر مع إيران

ترامب

ترامب يلوح بالقوة تجاه إيران ويؤكد استمرار الحوار

بالصور

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد