التموين: إدخال نظام الدفع الإلكتروني بمعارض «أهلاً رمضان»

قال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إدخال نظام الدفع الإلكتروني في منفذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، ضمن معارض «أهلاً رمضان» المقامة بمحافظة الدقهلية.

معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة الدقهلية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وحسن علي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية شملت عدداً من المنشآت التموينية، إلى جانب افتتاح مجموعة من معارض السلع الغذائية بالمحافظة.

وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة الدقهلية من خلال عدد من الشركات التابعة، تشمل شركة مصر للزيوت والصابون، ومضارب دمياط، ومضارب بلقاس التابعة لشركة مضارب الدقهلية، وشركة قها للأغذية المحفوظة، إضافة إلى الشركة العامة لتجارة الجملة التي تمثل باقي الشركات التابعة من خلال طرح منتجات الشركات الشقيقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة في معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة الدقهلية بتخفيضات تصل إلي 25٪، مع ضخ كميات كبيرة من كافة السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وجاءت اسعار سلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على النحو التالي: مكرونة فيرونا 350 جراماً بسعر 7.5 جنيه، أرز طبيعي بسعر 21 جنيهاً بدلاً من 23 جنيهاً، أرز فيرونا رفيع طبيعي بسعر 22 جنيهاً.

أرز فيرونا رفيع الحبة بسعر 23 جنيهاً، أرز فيرونا عريض «كامولينو» بسعر 26 جنيهاً، أرز أكاديا عريض فاخر بسعر 29 جنيهاً، دقيق الكوثر بسعر 18.5 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً.

صلصة الطماطم «قها» برطمان 300 جرام 25 جنيهاً بدلاً من 29 جنيهاً، وصلصة الطماطم «قها» ظرف 300 جرام بسعر 15 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً، وخل قصب طبيعي سعة لتر بسعر 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

مربى «قها» بأنواعها، حيث سجلت عبوة 350 جراماً 25 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً، بينما سجلت عبوة 900 جرام 55 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً.