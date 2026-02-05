قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كاتب صحفي: زيارة الرئيس التركي لمصر تعتبر من أهم الزيارات على الإطلاق بين البلدين

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تعتبر من أهم الزيارات على الإطلاق بين البلدين، مشيرا إلى أن خلال العامين الأخيرين كان هناك تمهيد قوي لإستعادة العلاقات مرة أخري بين مصر وتركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “فضلنا حوالي 12 عاما فى قطيعة بسبب المواقف التركية غير المفهومة فى هذا الوقت، ولكن خلال عامين فقط كان هناك إستعادة ربما تكون كبيرة للغاية ومؤثرة بين البلدين”.

وأعربت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أملها في أن تسهم زيارة تركيا إلى مصر في تعزيز جسور النوايا الحسنة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لـ”أيام مشتركة أفضل”، في تعبير يؤكد طابع التفاهم والتقارب بين أنقرة والقاهرة خلال هذه الجولة الرسمية.

جاء ذلك في منشور كتبته السيدة أردوغان عبر حسابها على «إكس»، قالت فيه:

«نأمل أن تُسهم زيارتنا في تقوية جسور النوايا الحسنة بين البلدين ودعم مستقبل مشترك أفضل». 

وترافق هذا المنشور مع نشر صور ومشاهد من لقاءات وجولات قامت بها أمينة أردوغان خلال تواجدها في القاهرة، برفقة السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي إلى مصر برفقة وفد رفيع المستوى. 


 

