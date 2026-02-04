قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جمال رائف: مصر بوابة تركيا الحقيقية إلى أفريقيا

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان خلال استقلالهما سيارة كهربائية تعكس قوة وودية العلاقات بين البلدين، وتجسد ما وصفه الرئيس السيسي بدبلوماسية الأشقاء، مشيرًا إلى أن إهداء السيارة يحمل دلالة أخوية وسياسية في آن واحد، ويعكس مستوى متقدمًا من العلاقات بين القيادتين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتأثر سلبًا حتى في فترات الفتور السياسي، بل شهدت نموًا متواصلًا، نظرًا لإدراك الجانب التركي لأهمية السوق المصري، ودور مصر بوصفها بوابة أفريقيا الحقيقية، واقتصادًا إقليميًا فاعلًا لا يمكن الاستغناء عنه.

 حجم التبادل التجاري

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع وضع هدف للوصول إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، موضحًا، أن بروتوكولات التعاون الموقعة شملت مجالات جديدة، من بينها المجالات الطبية والتصنيع والطاقة، إلى جانب القطاعات التقليدية مثل النسيج والملابس، التي تشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل وجود مصانع تركية داخل مصر.

وتابع أنّ التعاون في مجال الطاقة يحظى بأهمية خاصة، مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، فضلًا عن أهمية الشراكة الاقتصادية في إطار مجموعة الثمانية للدول النامية، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية. 
 

السيسي أردوغان رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

