وزير الداخلية التركي يعلن مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي

أعلن وزير الداخلية التركي، مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف: «فريق ليبي وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات، ووصلنا للصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وأعمال البحث في موقع تحطم الطائرة الليبية مستمرة».

وتابع: «العثور على جثامين ضحايا الطائرة الليبية وأخذ عينات للتحقق من هوياتهم، وطاقم الطائرة الليبية أبلغ قبل سقوطها عن وجود عطل كهربائي بها».

وأكد، انه تم فحص جهاز تسجيل الصوت والصندوق الأسود للطائرة الليبية لمعرفة أسباب سقوطها، موضحا أن الطائرة الليبية المنكوبة كان على متنها 5 ركاب و3 من أفراد الطاقم.