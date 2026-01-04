قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
أخبار العالم

تأثيرات أزمة فنزويلا تصل إلى هوليوود وتغيب دي كابريو عن تكريمه

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
فرناس حفظي

أفاد متحدث باسم مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي لمجلة فارايتي بأن الممثل ليوناردو دي كابريو لم يتمكن من حضور حفل التكريم شخصيا، نتيجة اضطرابات مفاجئة في حركة السفر وقيود على المجال الجوي بسبب العملية الأمريكية في فنزويلا، مؤكدا أن المهرجان يعتز بتكريمه تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته المؤثرة في عالم السينما.


وأضاف المتحدث أن موهبة دي كابريو والتزامه بالفن لا يزالان مصدر إلهام، معربا عن اعتزاز إدارة المهرجان بمنحه جائزة ديزرت بالم للإنجاز خلال الحفل، رغم غيابه، وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من إدارة المهرجان على طلبات إضافية، بينما نشرت مجلة فارايتي مقطع فيديو يظهر تسلّم دي كابريو للجائزة عن بُعد عبر منصة «إكس».


وفي كلمته المصورة، شدد دي كابريو على أن الأفلام صُممت أساسًا لتُشاهد جماعيًا داخل دور العرض، معتبرا أن هذه التجربة باتت أكثر أهمية في الوقت الراهن، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه إنتاج وحماية الأعمال الأصلية، وأكد أن جوهر السينما لا يقتصر على المحتوى، بل يكمن في القصص الإنسانية التي تُروى ضمن تجربة مشاهدة مشتركة في قاعة مظلمة.


وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تنبيها يفيد بوجود خلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية أثر على المجال الجوي لجنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى تعليق الرحلات المغادرة، وتحويل مسار بعض الرحلات القادمة، مع توقع حدوث تأخيرات إضافية.

