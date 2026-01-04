تأثيرات أزمة فنزويلا تصل إلى هوليوود وتغيب دي كابريو عن تكريمه

أفاد متحدث باسم مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي لمجلة فارايتي بأن الممثل ليوناردو دي كابريو لم يتمكن من حضور حفل التكريم شخصيا، نتيجة اضطرابات مفاجئة في حركة السفر وقيود على المجال الجوي بسبب العملية الأمريكية في فنزويلا، مؤكدا أن المهرجان يعتز بتكريمه تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته المؤثرة في عالم السينما.



وأضاف المتحدث أن موهبة دي كابريو والتزامه بالفن لا يزالان مصدر إلهام، معربا عن اعتزاز إدارة المهرجان بمنحه جائزة ديزرت بالم للإنجاز خلال الحفل، رغم غيابه، وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من إدارة المهرجان على طلبات إضافية، بينما نشرت مجلة فارايتي مقطع فيديو يظهر تسلّم دي كابريو للجائزة عن بُعد عبر منصة «إكس».



وفي كلمته المصورة، شدد دي كابريو على أن الأفلام صُممت أساسًا لتُشاهد جماعيًا داخل دور العرض، معتبرا أن هذه التجربة باتت أكثر أهمية في الوقت الراهن، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه إنتاج وحماية الأعمال الأصلية، وأكد أن جوهر السينما لا يقتصر على المحتوى، بل يكمن في القصص الإنسانية التي تُروى ضمن تجربة مشاهدة مشتركة في قاعة مظلمة.



وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تنبيها يفيد بوجود خلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية أثر على المجال الجوي لجنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى تعليق الرحلات المغادرة، وتحويل مسار بعض الرحلات القادمة، مع توقع حدوث تأخيرات إضافية.