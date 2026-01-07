لا تصوير في المقابر.. قرار عاجل من شعبة المصورين الصحفيين بشأن الجنازات والعزاءات

أكد محمد هشام نائب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن النقابة عقدت اجتماع مع رئيس نقابة المهن التمثيلية وتم النقاش حول ملف تصوير الجنازات والعزاءات للمشاهير .

وقال محمد هشام في حواره على قناة " المحور "، :" تصوير الجنازات الخاصة بالمشاهير حق عام للجميع ".

وأكمل محمد هشام :" اتفقنا على أنه لا تصوير في المقابر ولو لقيت مصور في المقابر يتم التعامل معه قانونيا ، وهناك شركة وسيطة تنظم تصوير الجنازات والعزاءات بين المصورين وصاحب العزاء".

ولفت محمد هشام :" في عزاء شقيقة الفنان عادل إمام طلب من المصورين عدم التواجد في العزاء والتزمنا بشكل كامل ".

ولفت محمد هشام :" المصور الصحفي يأخذ مسافة كافية بينه وبين أصحاب المناسبة سواء كانت فرح او حزن ".