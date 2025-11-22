طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى

شارك المتسابق عمر ناصر، في برنامج دولة التلاوة، وقرأ قوله تعالى "قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) ۞ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".

وفي تقييم لجنة التحكيم على أداء المتسابق، قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إن المتسابق عنده خطأين في الغنن ليست متساويتان.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، إن صوت المتسابق جميل وأداؤه راقي، ويا خوفي من بعد ولكن، مش عايزين زخم وزحمة في المقامات، وأنا دايما بقول: لم نتسابق في مغنى ولكن نتسابق في كيفية إظهار معنى والفرق بينهما يكمن في التدبر.