على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
رياضة

طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية الكاملة لعدد من لاعبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وشهد اللقاء احتكاكات قوية وتدخلات مؤثرة نتج عنها مجموعة من الإصابات المتفاوتة بين اللاعبين.

إصابة أشرف بن شرقي

أوضح جاب الله أن المغربي أشرف بن شرقي شعر بآلام في الجزء السفلي من عضلة الفخذ خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. وأكد أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، على أن يتم إرسال تقرير طبي كامل للمنتخب المغربي نظرًا لانضمامه لقائمة الفريق الوطني خلال فترة التوقف الدولية.
 

إصابة محمد شريف

وتعرض المهاجم محمد شريف لإصابة قوية بعد سقوطه العنيف على الأرض في إحدى الكرات المشتركة، ما أدى إلى كدمة في عظمة الحوض. وطمأن جاب الله جماهير الأهلي بأن الإصابة تحت السيطرة ولا تدعو للقلق، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي لتقليل الألم والعودة السريعة للتدريبات.
 

إصابة محمود تريزيجيه

كما أكد أن محمود تريزيجيه تعرض لإصابة مؤلمة نتيجة آلة حادة ألقاها أحد الجماهير داخل الملعب عقب تسجيله هدف التعادل. ورغم خطورة الواقعة، أوضح جاب الله أن الوضع مطمئن وأن الإصابة ليست بالغة، وسيستكمل اللاعب برنامجه العلاجي دون تأثير كبير على جاهزيته.

كدمات ياسين مرعي وإصابة ياسر إبراهيم

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن ياسين مرعي يعاني من كدمات خفيفة وكدمة في مشط القدم، وسيتم متابعته خلال الساعات القادمة للاطمئنان على جاهزيته.

أما المدافع ياسر إبراهيم فقد تعرض لـ إصابة في العين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة نتيجة احتكاك قوي، وتم التعامل معها طبيًا بشكل فوري.

خلاصة التقرير الطبي

اختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن معظم الإصابات بسيطة ولا تدعو للقلق، وأن الجهاز الطبي يتابع كل حالة بدقة لضمان جاهزية اللاعبين قبل خوض المباراة المقبلة في دوري الأبطال


 

الاهلي بن شرقي محمد شريف ياسر ابراهيم الجيش الملكى

