على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد شكري : الأهلي نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي

محمد شكري
محمد شكري
رباب الهواري

أكّد محمد شكري لاعب النادي الأهلي أن الفريق كان مستعدًا جيدًا لأجواء المغرب، موضحًا أن الضغط الجماهيري لم يكن جديدًا على لاعبي الأهلي الذين يمتلكون خبرات واسعة في خوض المباريات الكبرى خارج الديار.

 وأشار إلى أنّ دعم جماهير الأهلي التي حضرت في المدرجات كان عنصرًا مهمًا ساعد اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل دقيق.

التعامل مع الضغط وتحقيق نتيجة إيجابية

قال شكري إن الفريق يعرف تمامًا كيفية التعامل مع ضغط المباريات، خاصة أمام فرق تمتلك جماهير كبيرة مثل الجيش الملكي. وأوضح أن اللاعبين كانوا على مستوى المسؤولية وقدموا أداءً قويًا رغم صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن تحقيق نقطة خارج الأرض يُعد نتيجة إيجابية في ظل ظروف المباراة ومستوى المنافس.

وأضاف أن فريق الجيش الملكي يمتلك أفضلية على ملعبه ويُعد من الفرق القوية في البطولة، لكن الأهلي نجح في امتصاص الضغط وفرض شخصيته في فترات طويلة من المباراة.

طموح الفوز ورؤية اللاعبين للمواجهة

أشار شكري إلى أن الفريق كان يسعى لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم داخل الملعب. ورغم ذلك، شدد على أن التعادل يظل مكسبًا مهمًا في مرحلة المجموعات، خاصة في مباراة خارج الديار وأمام فريق منظم ويتمتع بحضور جماهيري كبير.

وتوجه اللاعب بالشكر لجماهير الأهلي التي حضرت وساندت الفريق طوال اللقاء، مؤكدًا أن وجودهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية في مثل هذه المباريات الصعبة.
 

فترة الراحة والتحاق اللاعبين بالمنتخبات

كشف محمد شكري أن بعض لاعبي الفريق سيتوجهون خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي. وأكد أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة مدتها خمسة أيام قبل استئناف التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق سيستغل هذه الفترة لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل العودة بقوة بعد التوقف، خاصة أن الأهلي ينتظره جدول مزدحم ومواجهات حاسمة في البطولات المختلفة


 

محمد شكرى الاهلي الجيش الملكى دورى الابطال اخبار الرياضة

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
الإنفلونسر الروسي
برج القوس
