محمد شكري : الأهلي نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي

أكّد محمد شكري لاعب النادي الأهلي أن الفريق كان مستعدًا جيدًا لأجواء المغرب، موضحًا أن الضغط الجماهيري لم يكن جديدًا على لاعبي الأهلي الذين يمتلكون خبرات واسعة في خوض المباريات الكبرى خارج الديار.

وأشار إلى أنّ دعم جماهير الأهلي التي حضرت في المدرجات كان عنصرًا مهمًا ساعد اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل دقيق.

التعامل مع الضغط وتحقيق نتيجة إيجابية

قال شكري إن الفريق يعرف تمامًا كيفية التعامل مع ضغط المباريات، خاصة أمام فرق تمتلك جماهير كبيرة مثل الجيش الملكي. وأوضح أن اللاعبين كانوا على مستوى المسؤولية وقدموا أداءً قويًا رغم صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن تحقيق نقطة خارج الأرض يُعد نتيجة إيجابية في ظل ظروف المباراة ومستوى المنافس.

وأضاف أن فريق الجيش الملكي يمتلك أفضلية على ملعبه ويُعد من الفرق القوية في البطولة، لكن الأهلي نجح في امتصاص الضغط وفرض شخصيته في فترات طويلة من المباراة.

طموح الفوز ورؤية اللاعبين للمواجهة

أشار شكري إلى أن الفريق كان يسعى لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم داخل الملعب. ورغم ذلك، شدد على أن التعادل يظل مكسبًا مهمًا في مرحلة المجموعات، خاصة في مباراة خارج الديار وأمام فريق منظم ويتمتع بحضور جماهيري كبير.

وتوجه اللاعب بالشكر لجماهير الأهلي التي حضرت وساندت الفريق طوال اللقاء، مؤكدًا أن وجودهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية في مثل هذه المباريات الصعبة.



فترة الراحة والتحاق اللاعبين بالمنتخبات

كشف محمد شكري أن بعض لاعبي الفريق سيتوجهون خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي. وأكد أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة مدتها خمسة أيام قبل استئناف التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق سيستغل هذه الفترة لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل العودة بقوة بعد التوقف، خاصة أن الأهلي ينتظره جدول مزدحم ومواجهات حاسمة في البطولات المختلفة



