إصابة 6 أشخاص في سقوط سيارة بحفرة بـ أسوان
بلد تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية فى السودان
أمريكا.. تعليق الرحلات المغادرة لمطار فيلادلفيا الدولي بسبب قنبلة
إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
رياضة

محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم

رباب الهواري

أكد محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، أن اللعب في المغرب لم يكن أمرًا جديدًا على لاعبي الفريق، موضحًا أن المجموعة تمتلك خبرات كبيرة في خوض المباريات الإفريقية خارج الديار، خاصة في ملاعب المغرب التي واجه فيها الأهلي العديد من التحديات سابقًا. 

وأشار هاني إلى أن الفريق كان مستعدًا جيدًا للأجواء الجماهيرية الصاخبة، وأنها لم تمثل أي ضغط على اللاعبين، بل منحتهم دافعًا إضافيًا لتقديم مستوى قوي يليق باسم النادي الأهلي.

اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية
 

أعرب هاني عن رضاه بالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال أحداث اللقاء، مؤكدًا أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا وظهروا بمستوى مميز يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من البطولة. وأضاف أن الفريق دخل المباراة بهدف واضح وهو تحقيق الفوز، لكن الظروف داخل الملعب والحماس الكبير من الفريق المنافس جعلا المهمة أكثر صعوبة، ورغم ذلك فقد أثبت لاعبو الأهلي قدرتهم على التعامل مع المواقف الحرجة واللعب بتركيز كبير حتى اللحظات الأخيرة.

رغبة في الفوز ورضا عن النتيجة

وأوضح محمد هاني أن الفريق كان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، خاصة في ظل الفرص التي سنحت له خلال المواجهة، لكنه شدّد على أن التعادل خارج الأرض في مباراة قوية يُعد نتيجة إيجابية، ويحافظ على حظوظ الأهلي في صدارة المجموعة. وقال إن الأهم هو الاستمرار في الأداء القوي خلال المباريات المقبلة لضمان التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة.

شكر خاص لجماهير الأهلي

اختتم هاني تصريحاته بتوجيه شكر كبير لجماهير النادي الأهلي التي حضرت في المدرجات وساندت اللاعبين بقوة، مؤكدًا أن وجودهم يمنح الفريق طاقة إضافية في أصعب الأوقات. وأضاف أن دعم الجماهير الدائم هو أحد أهم أسباب استمرار الأهلي في المنافسة على كل البطولات


 

محمد هانى الاهلي الجيش الملكى دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

