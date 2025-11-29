الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن احتمالية تقدم الاهلي بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي بسبب تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة بعد اعتداء جماهير مضيفه الجيش الملكي المغربي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عاجل.. الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي بسبب تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة ويوثق شكواه بفيديوهات وصور



وخرج النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وبعد انتهاء مهمة إفريقيا في الرباط، يبدأ الأهلي الاستعداد للعودة إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا بين الدوري وأبطال إفريقيا وكأس مصر.